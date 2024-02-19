Предприниматели зарегистрировали больше 860 тысяч товарных знаков

Товарные знаки зарегистрировали 490 тысяч российских предпринимателей и 9 тысяч самозанятых. Нематериальные активы на балансе бизнеса выросли до 14,9 трлн рублей.

В 2023 году представители бизнеса подали в Роспатент почти 27 тыс. заявок на изобретения. Ежегодно показатель растет на 15-20%. Об этом сказано на сайте Министерства экономического развития.

По данным на конец 2023 года, бизнес зарегистрировал свыше 860 тыс. товарных знаков. Из них больше половины (490 тыс.) принадлежит российским предпринимателям.

Более 9 тыс. самозанятых воспользовались правом на регистрацию товарных знаков. Особый интерес бизнес проявляет к региональным брендам: уже зарегистрировано 230 наименований мест происхождения товаров и 55 географических указаний.

Даю поручение проработать совместно с бизнесом накопившиеся вопросы и обновить дорожную карту. Работа над совершенствованием ведения бизнеса в высокотехнологической сфере должна продолжаться на постоянной основе, — сказал первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.

За 2020-2022 годы объем нематериальных активов на балансе бизнеса вырос в 2,5 раза, до 14,9 трлн рублей. Инвестиции предпринимателей в интеллектуальную собственность увеличились в 1,6 раза и достигли 1,3 трлн рублей.