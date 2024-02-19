Крупные банки перестали выдавать семейную ипотеку

Банки «Уралсиб», «АкБарс» и Московский кредитный банк остановили выдачу жилищных кредитов по программе «Семейной ипотеки». Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на данные ДОМ.РФ.

С 12.02 «Ак Барс» приостановил прием и подписание заявок по «Семейной ипотеке». С 15.02 «Уралсиб» приостановил выдачу кредитов по семейной ипотеке, МКБ — по семейной и IТ-ипотеке, — сказала директор по развитию маркетплейса Сделка.рф Ольга Сидоренко.

Кредитные организации израсходовали лимиты на оформление кредитов по программе «Семейной ипотеки» на 77-90%.

Банк «Открытие» исчерпал квоту по «Семейной ипотеке» на 94,9%, Московский кредитный банк — на 77,4%, «Уралсиб» — на 79,6%, «АкБарс» — на 93,3%, Банк ДОМ.РФ — на 99,4%, а «Сбер» — на 102%.

Представитель банка «Уралсиб» уже опровергли информацию о приостановке выдачи семейной ипотеки.

Банк не приостанавливал выдачу семейной ипотеки. Она по-прежнему доступна в одновременной комбинации с двумя опциями. Это программа «Суперстарт», представляющая собой рассрочку от шести месяцев, и программа «Сверхлимит», позволяющая получить дополнительную сумму для покупки жилья, превосходящего по стоимости возможные лимиты по семейной ипотеке, — сообщили «RT» в банке.

Семейную ипотеку со ставкой 6% могут получить семьи с двумя детьми младше 18 лет. Действие программы должно закончиться 1 июля 2024 года, но правительство может ее продлить.