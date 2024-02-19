Как бухгалтеры ошибаются в 6-НДФЛ

Идет отчетная кампания по сдаче формы 6-НДФЛ за 2023 год. Будьте внимательны при заполнении отчета.

Налоговики озвучили четыре ошибки, которые часто допускают бухгалтеры в этом отчете.

Переходящие выплаты

Доход за предыдущий отчетный период, выплаченный в следующем периоде, должен отражаться в 6-НДФЛ и в справках того года, когда фактически произведена выплата.

Например, зарплата за декабрь 2023, выплаченная в январе 2024, подлежит отражению в 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 и в справке за 2024 год.

Строка 020

В разделе 1 налог, подлежащий перечислению (строки 020 – 024) не подлежит уменьшению на сумму возвращенного налога (строки 030 – 032).

ВКС

В разделе 2 бухгалтеры ошибочно заполняют данные по полям 115, 121, 142 по высоквалифицированным специалистам (ВКС).

Данные показатели должны заполнять только те работодатели, которые заключили договоры с иностранными работниками-ВКС.

Строка 170

В разделе 2 строка 170, а также в разделе 4 справки бухгалтеры необоснованно заполняют данные по сумме неудержанного налога.

В поле 170 и в справке надо отражать исчисленный НДФЛ, который невозможно удержать. Это может быть доход в натуральной форме или выплата по решению суда, согласно которого сумма НДФЛ не выделена и т.д.

Не все ошибки в 6-НДФЛ выявляются на стадии проверки контрольных соотношений, поэтому бухгалтер должен точно знать, что в отчете нужно заполнять по его компании, а что нет.

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