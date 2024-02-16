Бухгалтеры обсуждают, как как отмена платежек уменьшила бухгалтеру нагрузку

За последние два года в среднем число сдаваемой отчетности выросло более чем в 2,5 раза! А по самому, казалось бы, простому режиму налогообложения — в 4 раза.
В рамках борьбы с большим числом платежек в последние годы у бизнеса появилась куча новых форм и сроков сдачи отчетности. В итоге число сдаваемых в разные госорганы отчетов выросло кратно. Эту тему бухгалтеры обсуждают в сообществе «Клерка» ВКонтакте.
А что вы думаете о количестве отчетности, которую нужно сдавать? Пишите в комментариях и подключайтесь к дискуссии в ВК.
Комментарии1
Ну за платежки нельзя штрафовать, а за отчеты можно.
Потому, что гренка не может стоить 8 евро, а крутон - может.