Бухгалтеры обсуждают, как как отмена платежек уменьшила бухгалтеру нагрузку

В рамках борьбы с большим числом платежек бизнесу придумали много новых форм и сроков отчетности. В конечном итоге число сдаваемых в разные госорганы отчетов выросло кратно.

За последние два года в среднем число сдаваемой отчетности выросло более чем в 2,5 раза! А по самому, казалось бы, простому режиму налогообложения — в 4 раза.

В рамках борьбы с большим числом платежек в последние годы у бизнеса появилась куча новых форм и сроков сдачи отчетности. В итоге число сдаваемых в разные госорганы отчетов выросло кратно. Эту тему бухгалтеры обсуждают в сообществе «Клерка» ВКонтакте.

Сравнение числа сдаваемых отчетов в динамике за 2022-2024 годы.

А что вы думаете о количестве отчетности, которую нужно сдавать? Пишите в комментариях и подключайтесь к дискуссии в ВК.