Минфин: покупатель должен восстановить НДС с аванса до того, как возьмет на вычет НДС с покупки

Компания оплатила поставщику аванс за товар, взяла НДС на вычет. Потом товара еще нет (как и вычета по нему), а НДС с аванса уже надо восстановить. Потому что надо держать равнение на продавца.

На этом настаивает Минфин в письме от 12.01.2024 03-07-11/1368.

Если продавец произвел отгрузку товаров в одном квартале, а покупатель принял их на учет в другом, обязанность покупателя по восстановлению НДС с аванса возникает в том квартале, в котором продавец произвел отгрузку.

Ранее ведомство уже неоднократно подтверждало такую позицию по этому вопросу (см. письма от 07.11.2023 № 03-07-11/105647, от 07.06.2023 № 03-07-11/52611, от 31.08.2022 № 03-07-11/84811).

Кстати, сейчас в такой ситуации налоговики предъявляют претензии к поставщику, который совершенно законно поставил на вычет НДС с аванса по своему же авансовому счету-фактуре.

ФНС хочет, чтобы вычет у поставщика совпадал с восстановлением у покупателя. А покупатель не восстановил, потому что товара у него еще нет (он в пути).