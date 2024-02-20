🎓Вебинар Клерк.ру и НОТА ВИЗОР. Налоговый мониторинг для отдельных категорий организаций. 21 февраля в 11:00 мск!

Узнайте больше о налоговом мониторинге для отдельных категорий организаций: СЗПК, ТОР, порт Владивосток, Арктическая зона.

С каждым годом на формат онлайн-взаимодействия с ведомством переходят сотни организаций, тем самым, снижая издержки и риски, связанные с ошибками бухгалтерской и налоговой отчетности, сокращая отчетный период, повышая прозрачность и доверие к своему бизнесу, а нередко – и сохраняя особые льготы и преференции со стороны государства.

Федеральная налоговая служба Российской Федерации в свою очередь неуклонно двигается к расширению круга потенциальных участников режима налогового мониторинга за счет снижения цифровых порогов вступления или полного снятия таковых для отдельных категорий налогоплательщиков.

Уже сегодня налоговый мониторинг – неотъемлемое условие для участников СЗПК, а с 2025 года к ним добавятся резиденты ТОР, СПВ, АЗРФ.

Именно для вас — наша встреча с экспертами, которые расскажут о теории, методологии и практике вступления в режим Налоговый мониторинг для организаций, стоящих перед актуальным вопросом выбора надежных партнеров и ИТ-продуктов для перехода в новый режим взаимодействия с ФНС.

На вебинаре Клерк.ру и НОТА ВИЗОР мы разберем важный круг вопросов и расскажем:

Тенденции развития Налогового мониторинга в России на 2025-2026 годы.

Как меняются с 2025 года критерии вступления организаций в Налоговый мониторинг и для кого режим онлайн-взаимодействия с ФНС становится обязательным?

Какие организации уже сегодня относятся к категориям налогоплательщиков без пороговых критериев перехода в Налоговый мониторинг?

Про особенности перехода участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в режим Налогового мониторинга.

Новые возможности для перехода в режим Налогового мониторинга для резидентов ТОР, Арктической зоны и свободного порта Владивосток.

Особенности и раскроем ИТ-специфику витрины данных Налогового мониторинга НОТА ВИЗОР для компаний СЗПК и Территорий опережающего развития (ТОР).

О практических кейсах внедрения ИТ-решений Налогового мониторинга и раскроем особенности их интеграции в бизнес-процессы компаний.

Записаться бесплатно

Ждем вас на вебинаре 21 февраля в 11:00 мск! Вы узнаете больше о налоговом мониторинге для компаний, как выбрать надежных партнеров и IT-продукты для перехода к новому механизму взаимодействия с ФНС.