🎓Вебинар: Как защитить право на интеллектуальную собственность в современном IT-бизнесе. 20 февраля в 11:00 мск!

Бурное развитие технологий, стремительный научно-технический прогресс вывели право интеллектуальной собственности в категорию права будущего. Один из ключевых вопросов – защита инвестиций в интеллектуальные активы бизнеса авторским и смежным правом.
Спикер вебинара — Марина Романовская, эксперт по правовому обеспечению бизнеса, ведущий юрист в IT. Более 19 лет юридической практики, руководитель юридических департаментов в различных отраслях экономики.
Запись вебинара будет бесплатно доступна всем участникам и подписчикам Клерк.Премиум!
Ждем вас на вебинаре 20 февраля в 11:00 мск!
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