🎓Вебинар: Как защитить право на интеллектуальную собственность в современном IT-бизнесе. 20 февраля в 11:00 мск!

Узнаете, как минимизировать правовые риски с программным обеспечением, защитить интеллектуальную собственность, зарегистровать ПО. Разберем вопросы управления и распоряжения интеллектуальными активами бизнеса, монетизацию ПО и масштабирование IT-бизнеса.

Бурное развитие технологий, стремительный научно-технический прогресс вывели право интеллектуальной собственности в категорию права будущего. Один из ключевых вопросов – защита инвестиций в интеллектуальные активы бизнеса авторским и смежным правом.

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Спикер вебинара — Марина Романовская, эксперт по правовому обеспечению бизнеса, ведущий юрист в IT. Более 19 лет юридической практики, руководитель юридических департаментов в различных отраслях экономики.

Запись вебинара будет бесплатно доступна всем участникам и подписчикам Клерк.Премиум!

Ждем вас на вебинаре 20 февраля в 11:00 мск!