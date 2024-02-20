Интеллектуальные права

🎓Вебинар: Как защитить право на интеллектуальную собственность в современном IT-бизнесе. 20 февраля в 11:00 мск!

Узнаете, как минимизировать правовые риски с программным обеспечением, защитить интеллектуальную собственность, зарегистровать ПО. Разберем вопросы управления и распоряжения интеллектуальными активами бизнеса, монетизацию ПО и масштабирование IT-бизнеса.
37 17

Бурное развитие технологий, стремительный научно-технический прогресс вывели право интеллектуальной собственности в категорию права будущего. Один из ключевых вопросов – защита инвестиций в интеллектуальные активы бизнеса авторским и смежным правом.

Записаться бесплатно

Спикер вебинара Марина Романовская, эксперт по правовому обеспечению бизнеса, ведущий юрист в IT. Более 19 лет юридической практики, руководитель юридических департаментов в различных отраслях экономики.

Запись вебинара будет бесплатно доступна всем участникам и подписчикам Клерк.Премиум!

Ждем вас на вебинаре 20 февраля в 11:00 мск!

Начать дискуссию

Логотип КоллегияНалоговыхКонсультантов Александр
КоллегияНалоговыхКонсультантов Александр
НДС

Раздельный учет по НДС. Мнение коллегии налоговых консультантов

При определении доли расходов, приходящихся на необлагаемые НДС операции, какие расходы организации необходимо учесть? Правильно ли понимаем, что в данном случае прямые расходы будут отсутствовать, что проценты по кредиту не могут рассматриваться в качестве прямых?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
11

Календарь вебинаров

20
Лучшие спикеры, новый каждый день
Кредитование

В России выросло число россиян, у которых пять и более кредитов

Число россиян, у которых есть пять и больше кредитов, удвоилось.

17
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Финансовый анализ

Как подготовиться к встрече с инвесторами? Основные моменты

Перед тем, как принять решение о вложениях, инвестор изучает финансовую модель компании. Поговорим о ключевых элементах, которые руководители бизнеса должны учитывать при подготовке к встрече с потенциальными финансовыми партнёрами.

Как подготовиться к встрече с инвесторами? Основные моменты
9

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
3-НДФЛ

При продаже имущества в 2023 году надо сдать 3-НДФЛ до 2 мая 2024 года

До 2 мая 2024 года необходимо сдать декларацию 3-НДФЛ о доходах, полученных в 2023 году. Сделать это можно в ИФНС, в МФЦ или онлайн через личный кабинет.

25
Обзор судебной практики

Иностранцев с долгами разрешили не выпускать из страны

Суд может запретить иностранцу, который уклоняется от своих обязательств, выезжать из страны. Также в счет погашения долгов могут забрать его квартиру в России, поскольку она не может считаться единственным жильем.

34
НДФЛ

Подарки сотрудникам на 23 февраля и 8 марта: что с НДФЛ и взносами

Приближается 23 февраля – День защитника Отечества и Международный женский день 8 марта. К этим праздникам многие организации дарят подарки сотрудникам. Рассказываем, в каком случае с подарков не надо удерживать НДФЛ и платить страховые взносы.

115

Онлайн-курсы

45
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Интеллектуальные права

🎓Вебинар: Как защитить право на интеллектуальную собственность в современном IT-бизнесе. 20 февраля в 11:00 мск!

Узнаете, как минимизировать правовые риски с программным обеспечением, защитить интеллектуальную собственность, зарегистровать ПО. Разберем вопросы управления и распоряжения интеллектуальными активами бизнеса, монетизацию ПО и масштабирование IT-бизнеса.

37
Утилизационный сбор

Утилизационный сбор на сельскохозяйственную технику может вырасти в 5-10 раз

Повышение утилизационного сбора приведет к тому, что импортные комбайны и тракторы подорожают на 5-10 млн рублей, вырастет и стоимость продуктов питания для потребителей.

39
Пользователи интернета

Сайты начали удалять информацию о VPN-сервисах

Чтобы не получить штрафы до 4 млн рублей за популяризацию VPN и средств по обходу блокировок, владельцы сайтов стали удалять всю спорную информацию со своих ресурсов.

80
Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

Помогите нам выбрать дизайн блокнотов для IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

Подготовка к самому главному событию весны — IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» идет полным ходом! Мы продумываем каждую мелочь, чтобы вам было комфортно и интересно! Сегодня мы просим вам помочь нам определиться с дизайном блокнотов, которые получать все посетители конференции.

Помогите нам выбрать дизайн блокнотов для IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»
9
65
Обзоры для бухгалтера

Что бухгалтеру надо сдать до 26 февраля

Очередной срок сдачи отчетности – 26 февраля (так как 25 февраля – выходной день). Смотрите список, чтобы ничего не упустить.

376
Трудовые отношения

Работу курьеров будут контролировать через специальную систему

Власти обсуждают с представителями бизнеса из сферы доставки стандарт работы курьерских сервисов. Департамент транспорта хочет, чтобы курьеры соблюдали правила безопасного вождения и проходили тестирование.

56

Разборы законов

1 170
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Логотип BLCONS GROUP
BLCONS GROUP
Интернет и IT

Нейросети и юриспруденция. Способен ли ИИ заменить юриста?

Сегодня мы хотим порассуждать об использовании нейросетей в работе юриста. Способен ли ИИ заменить юриста уже сейчас?

Нейросети и юриспруденция. Способен ли ИИ заменить юриста?
33
Маркетплейсы

Совет Федерации собирается брать платежи с маркетплейсов для помощи «Почте России»

С маркетплейсов хотят брать инфраструктурный платеж в размере 0,5% от квартального оборота. Собранные средства пойдут на финансовое оздоровление «Почты России».

3
168
Банки

Банки из ОАЭ закрывают счета российских клиентов и ограничивают расчеты

Сейчас чтобы открыть счет в банках ОАЭ, бизнесу нужно лично договариваться с властями. Например, «съесть с шейхом коня».

130
Логотип Академия «Регламент»
Академия «Регламент»
Основные средства

Как определить ликвидационную стоимость основных средств, прав пользования активами и нематериальных активов в бухгалтерском учете

Чтобы рассчитать сумму амортизационных отчислений, нужно знать ликвидационную стоимость. Рассказываем, как определить ее для разных видов внеоборотных активов.

Как определить ликвидационную стоимость основных средств, прав пользования активами и нематериальных активов в бухгалтерском учете
1
65
Логотип Евгений Рябов
Евгений Рябов
Инвестиции

Договор инвестиционного займа и договор мудараба в бизнесе: что такое, в чём сходство, как оформить и использовать при привлечении инвестиций

За последнее время количество запросов на структурирование (оформление) договоров инвестиционного займа в моей практике выросло в несколько раз. О том, почему все более популярным становится данный вид финансирования бизнеса, в чем заключаются его особенности, а также сходства с инструментом мусульманского финансирования мудараба, расскажу в этой статье.

49
Логотип Qugo
Qugo
Самозанятые

Как мотивировать самозанятого и нивелировать возможные риски

Самозанятый отлично справился с работой или выполнил ее раньше оговоренного срока. Можно ли его поощрить за это и как правильно это сделать? 

Как мотивировать самозанятого и нивелировать возможные риски
46

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
НДС

Как быть с НДС при переходе с УСН «доходы» на ОСНО: мнение Минфина

Если компания утратила право на УСН, она вынужденно переходит на ОСНО. Если идет переход с УСН «доходы минус расходы», то НДС можно взять на вычет. А вот с УСН «доходы» ситуация неоднозначная.

123
ОФД

Первый ОФД запустил для малого бизнеса комплексное решение «Росритейл»

Начинающим ритейлерам предложат все POS-сервисы, которые нужны предпринимателям для соответствия требованиям закона о фискализации и маркировке, приема оплат, управления товарами, аналитики продаж. Решение позволит избежать штрафов и риска приостановки деятельности, а также эффективно контролировать и развивать бизнес.

120