Банки из ОАЭ закрывают счета российских клиентов и ограничивают расчеты

Сейчас чтобы открыть счет в банках ОАЭ, бизнесу нужно лично договариваться с властями. Например, «съесть с шейхом коня».

Банки Объединенных Арабских Эмиратов начали закрывать счета компаниям и физлицам из России, а также ввели ограничения на расчеты с РФ из-за риска попасть под вторичные санкции. Об этом пишут «Ведомости».

Сейчас банки из Эмиратов не принимают деньги из России и не проводят платежи в обратную сторону.

Представители бизнеса сообщили, что кредитные организации ОАЭ начали вводить ограничения с сентября 2023 года, еще задолго до выхода указа президента США о вторичных санкциях. Также турецкие и китайские банки стали пересматривать политику в отношении клиентов из РФ.

Тогда в крупных банках проходило показательное сокращение счетов с российскими паспортами, — сказал собеседник издания.

Небольшие банки продолжали обслуживать россиян, но клиентам приходилось покупать дополнительные услуги или увеличивать остаток средств на счетах.

В крупнейших банках стало невозможно открыть счета, бизнесмены в частном порядке договаривались с персональными менеджерами, но после первой проверки есть риск «вылететь как пробка».

Сейчас, если ты хочешь, чтобы твоя история в ОАЭ нормально работала, надо персонально договариваться с властями. Съесть с шейхом коня, — сообщил представитель энергетической компании.

Партнер «Б1» Алексей Кузнецов объяснил, что трудности в расчетах и на стороне банков-корреспондентов, и на стороне банков в ОАЭ. Российские кредитные организации, которые имеют корсчета в дирхамах, больше не могут их использовать для платежей бизнеса.