Что бухгалтеру надо сдать до 26 февраля

До 26.02.2024 бухгалтеру надо сдать:
6-НДФЛ за 2023 год;
уведомление по ЕНП на НДФЛ за период с 01.02.2024 по 22.02.2024;
уведомление по ЕНП на страховые взносы за январь;
уведомление по ЕНП на налог на имущество за 2023 год (по кадастровой стоимости);
уведомление по ЕНП на транспортный налог за 2023 год;
уведомление по ЕНП на земельный налог за 2023 год;
персонифицированные сведения за январь;
подраздел 1.1 ЕФС-1 на кадровые мероприятия в январе.
В каких случаях еще надо сдавать ЕФС-1 в феврале смотрите здесь.
Внимание! В 2024 году бухгалтер на УСН должен сдать 74 отчета, а на ОСНО — 78!
Запомнить все правила и даты сложно, особенно, если вы только начали заниматься ведением учета или делаете это после долгого перерыва.
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