Что бухгалтеру надо сдать до 26 февраля

Очередной срок сдачи отчетности – 26 февраля (так как 25 февраля – выходной день). Смотрите список, чтобы ничего не упустить.

До 26.02.2024 бухгалтеру надо сдать:

6-НДФЛ за 2023 год;

уведомление по ЕНП на НДФЛ за период с 01.02.2024 по 22.02.2024;

уведомление по ЕНП на страховые взносы за январь;

уведомление по ЕНП на налог на имущество за 2023 год (по кадастровой стоимости);

уведомление по ЕНП на транспортный налог за 2023 год;

уведомление по ЕНП на земельный налог за 2023 год;

персонифицированные сведения за январь;

подраздел 1.1 ЕФС-1 на кадровые мероприятия в январе.

В каких случаях еще надо сдавать ЕФС-1 в феврале смотрите здесь.

Внимание! В 2024 году бухгалтер на УСН должен сдать 74 отчета, а на ОСНО — 78!

Запомнить все правила и даты сложно, особенно, если вы только начали заниматься ведением учета или делаете это после долгого перерыва.

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