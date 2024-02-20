Сайты начали удалять информацию о VPN-сервисах

Чтобы не получить штрафы до 4 млн рублей за популяризацию VPN и средств по обходу блокировок, владельцы сайтов стали удалять всю спорную информацию со своих ресурсов.

С 1 марта 2024 года вступает в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов, которые используются для обхода блокировок и доступа к запрещенным интернет-ресурсам. Об этом пишет «Коммерсант».

Если не удалить спорную информацию, то компании могут получить штраф до 4 млн рублей.

Некоторые площадки уже начали удалять информацию о VPN и инструкции по настройке сети для обхода блокировок. Например, это сделали технический форум 4PDA и корпоративное медиа Skillfactory.

Наша цель — продолжать информировать читателей о важных аспектах информационной безопасности, соблюдая все законодательные требования. Мы внедрили автоматизированные системы проверки контента на соответствие новым правилам, — сказал главный редактор SecurityLab Александр Антипов.

В России нет запрета на использование технологии VPN, однако с 2017 года компании, которые оказывают услуги таких сервисов, обязаны блокировать запрещенные сайты.

С 2021 года Роскомнадзор заблокировал 167 VPN-сервисов и 84 приложения за несоблюдение требований.