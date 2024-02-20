Утилизационный сбор на сельскохозяйственную технику может вырасти в 5-10 раз

Повышение утилизационного сбора приведет к тому, что импортные комбайны и тракторы подорожают на 5-10 млн рублей, вырастет и стоимость продуктов питания для потребителей.

Минпромторг собирается повысить утильсбор на сельхозтехнику в 5-10 раз. Из-за чего импортные тракторы и комбайны могут подорожать на 5-10 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсант».

Ассоциация аграриев и Ассоциация дилеров сельхозтехники АСХОД обратились к главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой воздержаться от повышения утилизационного сбора на основные виды техники для ведения сельского хозяйства.

В 2023 году без обсуждения с участниками рынка утилизационный сбор уже повышали на тракторы мощностью 31-340 л.с. В результате импортная техника подорожала на 1,3 млн рублей, а собственного производства тракторов 118-131 л.с. в стране нет.

Если условия для производства техники не будут созданы, то кроме повышения издержек сельхозпроизводителей это ни к чему не приведет, — сказали в АПХ «Мираторг».

Минпромторг планирует направить средства от повышения утилизационного сбора на финансирование «программы 1432», которая дает предпринимателям скидку на технику отечественного производства.

Председатель правления АСХОД Александр Алтынов считает, что при резком сокращении поставок техники из-за рубежа финансовая база для «программы 1432» может не сформироваться: поступления от утильсбора не будут расти, потому что упадет спрос на тракторы и комбайны.