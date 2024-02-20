Чек-лист по отчетности в 2024 году. Что нужно подготовить бухгалтеру

Вне зависимости от режима налогообложения, всем компаниям нужно сдать бухгалтерскую отчетность за 2023 год. Сдавать отчетность не нужно только тем, кто может отказаться от ведения бухгалтерского учета по ст. 6 № 402-ФЗ, а именно:
индивидуальные предприниматели;
лица, занимающиеся частной практикой;
филиалы и представительства иностранных компаний.
Что входит в годовую отчетность
Коммерческие организации должны предоставить:
бухгалтерский баланс;
отчет о финансовых результатах;
приложения (отчеты об изменениях капитала, о движении денежных средств, пояснения по основным средствам, нематериальным активам).
Если компания подлежит обязательному аудиту, то нужно предоставить еще и аудиторское заключение.
Предприятия, которые могут вести упрощенный бухучет, сдают только баланс и отчет о финансовых результатах.
Некоммерческим организациям нужно обязательно приложить отчет о целевом использовании средств.
Куда и когда сдавать отчетность
Годовая отчетность подается в налоговую инспекцию по месту нахождения компании. С 2021 года документы принимаются строго в электронном виде, поэтому отправить их можно через оператора ЭДО или на официальном сайте ФНС.
Срок сдачи — не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода. В 2024 году отчетность за 2023 год нужно сдать до 31 марта. По календарю этот день — выходной, так что срок переносится на 1 апреля.
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