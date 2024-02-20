Какие документы нужны для регистрации ТСН владельцами гаражей

ФНС разъяснила, какие документы нужны для этого:

заявление о госрегистрации по форме № Р11001 (в форме листы на учредителей ТСН не заполняются). Подписи заявителей заверяет нотариус, кроме случаев непосредственного представления заявителями документов или направления документов, подписанных УКЭП заявителей;

решение об учреждении ТСН в виде протокола общего собрания, подписанного всеми собственниками, проголосовавшими за принятие решений;

сведения о лицах , проголосовавших на общем собрании за создание товарищества, о принадлежащих этим лицам долях в праве общей собственности на общее имущество;

устав ТСН – оригинал.

Заявители – это все учредители, то есть собственники, проголосовавшие за принятие решений о создании и утверждении устава.

За госрегистрацию надо уплатить госпошлину в размере 4000 рублей. Но если документы сдают электронно, то госпошлину платить не надо.