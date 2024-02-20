Расширен перечень недвижимости, относящейся к жилым домам

Теперь к жилым домам также относятся:
многоквартирные дома;
наемные дома;
садовые дома.
Эта недвижимость будет облагаться налогом на имущество по тем же правилам, что и жилые дома, поясняют налоговики.
Физлица, имеющие право на льготу, будут освобождены от уплаты налога на одно такое строение.
Льготу по налогу на имущество физлиц дают в проактивном порядке, если у налоговиков есть информация, подтверждающая право на льготу. Такие сведения налоговики получают из СФР, Росреестра, Соцзащиты и т.д.
Ранее Минфин разъяснял, что за многоквартирный дом физлицо платит налог на имущество по ставке 0,3%, если его стоимость – до 300 млн рублей.
Для объектов с кадастровой стоимость свыше 300 млн рублей ставка налога на имущество физлиц – до 2%.
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