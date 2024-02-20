Эксперт: работодателей освободят от передачи сведений в военкоматы, но будут штрафовать

В 2024 году начнет работать реестр воинского учета в электронном виде. Работодателям, которые не ведут учет, будут автоматически приходить штрафы. Успейте подготовиться и защитить себя от взысканий!

К осеннему призыву 2024 году начнет полноценно работать реестр воинского учета.

Если раньше военкоматы вели учет на бумажных носителях, то теперь все документы будут оцифрованы. Вся информация будет поступать в комиссариаты напрямую от ЗАГСов, ФНС, Социального фонда и других государственных органов. Также в реестре будут формировать электронные повестки.

Как только реестр воинского учета полноценно заработает, то у работодателей пропадет необходимость передавать сведения о сотрудниках в военкоматы. Они все равно отправляют эти данные позднее, и они неполные. Но это только перспектива, пока на законодательном уровне об этом не говорят, — сказала на вебинаре эксперт по трудовым отношениям Елена Пономарева.

Пока что военкоматы будут получать сведения из реестров, сами военнообязанные должны прийти в военкомат и предоставить информацию о себе, а также работодатель должен отправить документы по воинскому учету.

Работодатели будут получать штрафы в автоматическом режиме, если предприятие не ведет воинский учет и военкоматы не получили информацию о военнообязанных сотрудниках.

У компаний есть возможность подготовиться, начать вести воинский учет по всем правилам и избежать штрафов. Как это сделать? Смотрите полную запись вебинара!

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