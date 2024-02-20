📊Штатный бух — вымирающий вид. Бухгалтерия ушла на аутсорс, говорит статистика. Проверим?

Спрос на бухгалтеров вырос на 39% за последние два года и на 69% за год. Но набирают их все чаще бухгалтерские компании, спрос на услуги которых неуклонно растет. Штатникам предприятий пора паковать вещички, или статистика — полная ерунда? Давайте проверим!

На рынке становится всё больше аутсорсинговых организаций. Впервые за последние пять лет количество регистраций компаний в этой сфере превысило количество ликвидаций на 35%.

ИП и небольшим компаниям невыгодно нанимать бухгалтера в штат, поэтому они выбирают бухгалтеров-фрилансеров или обращаются в бухгалтерские фирмы. А число ИП в последний год увеличилось на 10%.

Работать с бухгалтером-внештатником выгоднее и малышам и бизнесу покрупнее. В бухгалтерских фирмах сотрудники подменяют друг друга, а это значит, что предприятие не останется «без присмотра», если ответственный сотрудник уйдет на больничный или в отпуск.

За последние три года число бухгалтерских фирм выросло на 44%, а количество бухгалтеров-аутсорсеров —на 40%.

Кликните, кто вы сейчас: бухгалтер на аутсорсе или штатник обычной компании.