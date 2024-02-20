Чтобы зачесть ЕНП в счет фиксированных взносов за 2024 год, нужен производственный календарь на 2025 год, а его еще нет

Некоторые ИП уже уплатили фиксированные взносы за 2024 год и хотели бы подать заявление о зачете, чтобы поместить их в отложенную переплату (резерв). Но увы.

В заявлении (КНД 1150057) надо указать срок уплаты взносов.

Для взносов в совокупном фиксированном размере за 2024 год срок уплаты – 31.12.2024. Но это выходной день. Значит, указывать надо не эту дату, а другую. Какую? Этот вопрос ИП задают в чате ФНС.

Вот ответ ФНС: «В 2024 году после принятия Правительством приказа о переносе выходных дней, приходящихся на официальные праздники, будет утвержден производственный календарь на 2025 год. После его утверждения информация будет размещена на официальных сайтах».

Таким образом пока непонятно, какую дату указывать в заявлении на резервирование взносов.

Ранее ФНС предупреждала, что в заявлении надо указывать правильный срок уплаты взносов за 2023 год – не 31.12.2023, а 09.01.2024.

Тем, кто указывал 31.12.2023, приходил отказ с формулировкой: срок уплаты, указанный в заявлении, не соответствует срокам уплаты, установленным ст. 57 НК.

Как работает заявление о зачете, мы рассказывали тут.