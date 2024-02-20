Пособие по беременности предлагают считать из зарплаты за один год, а не за два

Сейчас при расчете больничных, в том числе – пособия по беременности и родам берут зарплату за два года и делят ее на 730 дней. Но два года – это слишком большое плечо, считают в Федерации профсоюзов (ФНПР).

Там продвигают идет сделать расчетный период для декретного больничного ­– один год.

Норма про 2 года была временной и вводилась для стабилизации бюджета ФСС. Бюджет восстановился, а норма осталась.

Профсоюзы считают своевременным и необходимым возврат к расчетам пособия на основании данных за 1 год и менее, сообщает ФНПР.

Кроме того, предлагают по-другому считать больничные по уходу за ребенком старше 8 лет. Сейчас при болезни более 10 дней оплата идет 50%. Профсоюзы предлагают оплачивать 100% по больничным с детьми до 14 лет.

Все эти вопрос обсуждали на заседании комитетов Госдумы по молодежной политике и Комитета по защите семьи.