Пособие по беременности предлагают считать из зарплаты за один год, а не за два

Там продвигают идет сделать расчетный период для декретного больничного – один год.
Норма про 2 года была временной и вводилась для стабилизации бюджета ФСС. Бюджет восстановился, а норма осталась.
Профсоюзы считают своевременным и необходимым возврат к расчетам пособия на основании данных за 1 год и менее, сообщает ФНПР.
Кроме того, предлагают по-другому считать больничные по уходу за ребенком старше 8 лет. Сейчас при болезни более 10 дней оплата идет 50%. Профсоюзы предлагают оплачивать 100% по больничным с детьми до 14 лет.
Все эти вопрос обсуждали на заседании комитетов Госдумы по молодежной политике и Комитета по защите семьи.
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