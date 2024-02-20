Подготовлена финальная редакция нового ФСБУ «Долговые затраты»

Финальная версия проекта нового ФСБУ опубликована на сайте фонда «НРБУ «БМЦ».
К долговым затратам относятся:
разница между оценкой долгового обязательства при его признании и общей номинальной суммой выплат по этому обязательству
проценты по обязательству по аренде;
курсовые разницы, относящиеся к вышеназванным суммам.
Долговые затраты признаются расходом периода в течение срока действия долгового обязательства, кроме той их части, которая включается в стоимость инвестиционного актива. Малый бизнес может не включать долговые затраты в инвестиционный актив, а учитывать их в том периоде, к которому они относятся.
Когда проект будет принят, признают утратившими силу:
ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам»;
п.13 ФСБУ 5/2019 «Запасы»;
п.12 ФСБУ 5/2019 «Капитальные вложения».
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