Подготовлена финальная редакция нового ФСБУ «Долговые затраты»

Финальная версия проекта нового ФСБУ опубликована на сайте фонда «НРБУ «БМЦ».

К долговым затратам относятся:

разница между оценкой долгового обязательства при его признании и общей номинальной суммой выплат по этому обязательству

Долговые затраты признаются расходом периода в течение срока действия долгового обязательства , кроме той их части, которая включается в стоимость инвестиционного актива. Малый бизнес может не включать долговые затраты в инвестиционный актив, а учитывать их в том периоде, к которому они относятся .

Когда проект будет принят, признают утратившими силу:

Перечень всех новых ФСБУ, которые готовят для бухгалтеров, смотрите тут.

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