ПСН

🎓Вебинар. Патентная система налогообложения в 2024 году: тонкости применения. 4 марта в 15:00 мск!

Несмотря на то, что патентная система налогообложения кажется простой, на практике налогоплательщики совершают много ошибок. Разберитесь с ПСН, чтобы не допустить ошибок.
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Чтобы не допустить ошибок в использовании ПСН, рассмотрим все тонкости применения этой системы, дадим практические рекомендации и поделимся полезными советами, которые помогут сделать ваши налоговые процессы более эффективными. Присоединяйтесь к нам, чтобы обсудить актуальные вопросы, расширить свои знания и выработать стратегии для успешной работы с ПСН.

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Спикер — Марина Жирова, адвокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры».

На вебинаре рассмотрим:

  • Виды деятельности для ПСН: практические особенности.

  • Ограничения применения ПСН. Налоговые последствия их нарушения.

  • Слет с патента: последствия и как избежать.

  • Патент при продаже товаров в рассрочку (для онлайн бизнеса и пр.)

  • Совмещение налоговых режимов.

Ждем вас на вебинаре 4 марта в 15:00 мск!

Запись вебинара будет бесплатно доступна тем, кто записался на него, и всем  подписчикам Клерк.Премиум!

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Особые экономические зоны (ОЭЗ)

У резидентов Белгородской ОЭЗ появятся льготы по налогам и страховым взносам с 2024 года

Компании, которые будут работать в приграничных свободных экономических зонах получат льготы по налогу на прибыль и имущество сроком до 10 лет.

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Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
ПСН

🎓Вебинар. Патентная система налогообложения в 2024 году: тонкости применения. 4 марта в 15:00 мск!

Несмотря на то, что патентная система налогообложения кажется простой, на практике налогоплательщики совершают много ошибок. Разберитесь с ПСН, чтобы не допустить ошибок.

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Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Интервью

Настройка работы по ЕНС продолжится в 2024 году. И почему прошлый год можно назвать катастрофой

Про самые трудозатратные поправки, о том, что будет происходить с ЕНС в 2024 году, когда наконец отладят работу с единым налоговым счетом рассказала Самкова Надежда — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения, спикер IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Настройка работы по ЕНС продолжится в 2024 году. И почему прошлый год можно назвать катастрофой
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Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Нужно ли уведомлять налоговую, если НДФЛ равен нулю?

Доброго времени суток! Уважаемые коллеги, вопрос: в связи с маленькой суммой начислений по зарплате НДФЛ равен 0. Уведомление в этом случае не отправляется, но нужно ли писать письмо в налоговую или ждать, пока запросят пояснений?

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ФСБУ

Подготовлена финальная редакция нового ФСБУ «Долговые затраты»

Закончилось публичное обсуждение проекта ФСБУ «Долговые затраты», в рамках которого было обработано свыше 100 замечаний и предложений. Сейчас проект отправлен в Минфин на экспертизу.

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Маркетплейсы

Минфин хочет снизить беспошлинный порог для покупок в иностранных онлайн-магазинах

Снижение порога для беспошлинных покупок также поддерживает Минпромторг. Лимит могут сократить до 500 евро, Минфин и ФТС хотят урезать его до 200 евро.

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
УСН

Не ищите уплаченные авансы по УСН на своем ЕНС

Авансовые платежи по УСН за 2023 год, которые были уплачены платежками-02, с ЕНС ушли в бюджет по сроку их уплаты, установленному в НК.

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6-НДФЛ

Пошли требования о нестыковке ЕНП-уведомлений и 6-НДФЛ

Данные из уведомлений по ЕНП на НДФЛ, сданных в 1 квартале 2023 года, давно «затерлись» данными из 6-НДФЛ за 1 квартал, но налоговики не теряют бдительности, проводят сравнение и находят нестыковки.

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Иностранные работники

ДМС для мигрантов продолжат продавать через Госуслуги

Теперь иностранные работники смогут на постоянной основе оформлять страховку на Госуслугах. ДМС нужно для въезда в страну и устройства на работу.

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Воинский учет

Эксперт: работодателей освободят от передачи сведений в военкоматы, но будут штрафовать

В 2024 году начнет работать реестр воинского учета в электронном виде. Работодателям, которые не ведут учет, будут автоматически приходить штрафы. Успейте подготовиться и защитить себя от взысканий!

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Бухгалтерский аутсорсинг

📊Штатный бух — вымирающий вид. Бухгалтерия ушла на аутсорс, говорит статистика. Проверим?

Спрос на бухгалтеров вырос на 39% за последние два года и на 69% за год. Но набирают их все чаще бухгалтерские компании, спрос на услуги которых неуклонно растет. Штатникам предприятий пора паковать вещички, или статистика — полная ерунда? Давайте проверим!

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Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Бюджетирование

Зачем собственнику нужен БДР: состав и роль плана в финансовом управлении компании

Бюджетирование — один из способов контроля финансовых потоков компании. Процесс включает планирование доходов и расходов за определённый период. Такая процедура позволяет ответить на вопросы о том, как изменяется прибыльность, рентабельность и продуктивность производства.

Зачем собственнику нужен БДР: состав и роль плана в финансовом управлении компании
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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
НДС

От НДС могут освободить только 1% продуктов, которые направят на фудшеринг

Чтобы сократить утилизацию продуктов питания и поддержать нуждающихся, власти хотят разрешить торговым сетям бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности.

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Логотип Клерк
Клерк
Маркетплейсы

Топ-5 типичных ошибок бухгалтера при работе с маркетплейсами

В 2023 году на Wildberries было зарегистрировано почти 193 тысяч селлеров, а на Ozon — чуть меньше 124 тысяч. И каждому из них нужен бухгалтер. Однако специалистов, которые понимают особенности торговли на маркетплейсах, не так много. Мы выбрали 5 часто встречающихся проколов бухгалтеров, которые только начинают сотрудничать с селлерами, не повторяйте их.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Декретный отпуск

Пособие по беременности предлагают считать из зарплаты за один год, а не за два

Сейчас при расчете больничных, в том числе – пособия по беременности и родам берут зарплату за два года и делят ее на 730 дней. Но два года – это слишком большое плечо, считают в Федерации профсоюзов (ФНПР).

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Логотип Павел Бессонов
Павел Бессонов
Субсидиарная ответственность

Что будет, если затянул с передачей документов конкурсному управляющему? Комментарий юриста

Расскажу, что будет, если затянул с передачей документов конкурсному управляющему.

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Логотип Александр Андрианов
Александр Андрианов
Банки

Порядок расчета величины потенциального кредитного риска (ВПР) по сделке валютно-процентный СВОП ЕвроРуб. Разбираем пример

При расчете ВПР на любую отчетную дату Банк должен учитывать стоимость сделки в рублях, определенной условиями заключенного ПФИ (В нашем случае обязательства Банка заплатить 1 603 140 000 руб.), или сумму требований Банка в валюте (22 000 000.00 евро) по курсу, установленному ЦБ РФ  на дату расчета ВПР?

Порядок расчета величины потенциального кредитного риска (ВПР) по сделке валютно-процентный СВОП ЕвроРуб. Разбираем пример
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НДС

🍳 Яйца облагается НДС 0%, если их подают на завтрак в гостинице

Континентальный завтрак в гостинице идет по ставке НДС 0%, даже если он более обильный, чем положено по правилам.

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Логотип Дмитрий Очкаев
Дмитрий Очкаев
Самозанятые

Какой счет у самозанятого? Инструкция от ЦБ

Расчетный счет — один из ключевых инструментов для ведения бизнеса. Необходимость предоставить реквизиты такого счета возникает после выполнения какой-либо работы. Нужен ли он самозанятому?

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Логотип А2Б
А2Б
ЭДО

Сравнение популярных систем электронного документооборота

В эпоху цифровизации перевод документооборота компаний в электронный формат становится актуальной задачей. Системы электронного документооборота (СЭД) предоставляют множество преимуществ по сравнению с традиционным бумажным делопроизводством. 

Сравнение популярных систем электронного документооборота
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