🎓Вебинар. Патентная система налогообложения в 2024 году: тонкости применения. 4 марта в 15:00 мск!

Чтобы не допустить ошибок в использовании ПСН, рассмотрим все тонкости применения этой системы, дадим практические рекомендации и поделимся полезными советами, которые помогут сделать ваши налоговые процессы более эффективными. Присоединяйтесь к нам, чтобы обсудить актуальные вопросы, расширить свои знания и выработать стратегии для успешной работы с ПСН.
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Спикер — Марина Жирова, адвокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры».
На вебинаре рассмотрим:
Виды деятельности для ПСН: практические особенности.
Ограничения применения ПСН. Налоговые последствия их нарушения.
Слет с патента: последствия и как избежать.
Патент при продаже товаров в рассрочку (для онлайн бизнеса и пр.)
Совмещение налоговых режимов.
Ждем вас на вебинаре 4 марта в 15:00 мск!
Запись вебинара будет бесплатно доступна тем, кто записался на него, и всем подписчикам Клерк.Премиум!
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