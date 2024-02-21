🎓Вебинар: Какие сделки попадут под контроль ФНС в 2024 году. Новые риски взаимозависимости. 18 марта в 11:00 мск!

Основания и перечень лиц, которые могут быть признаны взаимозависимыми, увеличились с 2024 года. ФНС операции между такими лицами отслеживает особо пристально, так как условия сделок между такими лицами могут отличаться от условий, на которых бы договорились независимые участники. Отсюда и налоговые риски и проверка сделки. На вебинаре разберемся с новым понятием взаимозависимости и какие налоговые риски это несет.
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На вебинаре разберем:
1. Кто такие взаимозависимые компании согласно новому закону с 2024 года
2. Взаимозависимость между:
физическими лицами;
физическими и юридическими лицами;
юридическими лицами.
3. Проверка сделок между взаимозависимыми лицами
4. Чем опасна взаимозависимость. Налоговые риски.
5. Как исключить взаимозависимость между дружественными компаниями. Инструкция.
Спикер — Екатерина Тишакова, основатель бухгалтерской компании для бизнеса «Дело в числах», главный бухгалтер и налоговый эксперт с 12 летним стажем.
Ждем вас на вебинаре 18 марта в 11:00 мск!
Запись вебинара будет бесплатно доступна всем, кто на него зарегистрируется, и подписчикам Клерк.Премиум!
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