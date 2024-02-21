🎓Вебинар: Какие сделки попадут под контроль ФНС в 2024 году. Новые риски взаимозависимости. 18 марта в 11:00 мск!

С 1 января 2024 года расширился перечень взаимозависимых лиц. Разберитесь, попадают ли ваши сделки в эту зону налогового контроля и стоит ли вам бояться.

Основания и перечень лиц, которые могут быть признаны взаимозависимыми, увеличились с 2024 года. ФНС операции между такими лицами отслеживает особо пристально, так как условия сделок между такими лицами могут отличаться от условий, на которых бы договорились независимые участники. Отсюда и налоговые риски и проверка сделки. На вебинаре разберемся с новым понятием взаимозависимости и какие налоговые риски это несет.

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На вебинаре разберем:

1. Кто такие взаимозависимые компании согласно новому закону с 2024 года

2. Взаимозависимость между:

физическими лицами;

физическими и юридическими лицами;

юридическими лицами.

3. Проверка сделок между взаимозависимыми лицами

4. Чем опасна взаимозависимость. Налоговые риски.

5. Как исключить взаимозависимость между дружественными компаниями. Инструкция.

Спикер — Екатерина Тишакова, основатель бухгалтерской компании для бизнеса «Дело в числах», главный бухгалтер и налоговый эксперт с 12 летним стажем.

Ждем вас на вебинаре 18 марта в 11:00 мск!

Запись вебинара будет бесплатно доступна всем, кто на него зарегистрируется, и подписчикам Клерк.Премиум!