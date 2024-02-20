Минфин хочет снизить беспошлинный порог для покупок в иностранных онлайн-магазинах

Снижение порога для беспошлинных покупок также поддерживает Минпромторг. Лимит могут сократить до 500 евро, Минфин и ФТС хотят урезать его до 200 евро.

Минфин поддержал предложение о изменить лимит беспошлинного ввоза товаров для личного пользования. Сейчас он установлен уровне 1 тыс. евро. Об этом пишут «Ведомости».

Обстоятельства, послужившие основанием для введения указанной нормы, к настоящему времени в значительной мере исчерпаны, — заявили в министерстве.

Окончательное решение о лимитах беспошлинного ввоза товаров будет принимать правительство.

Лимит беспошлинных покупок менялся уже много раз. До 2019 года он составлял 1 тыс. евро и 31 кг. В пандемию — 2020 год снизился до 200 евро. И в 2022 году вернулся к отметке в 1 тыс. евро. Этот лимит будет действовать до 31 марта 2024 года.

За сохранение существующего лимита в 1 тыс. евро выступают Торгово-промышленная палата, ФАС, крупнейшие маркетплейсы и логистические компании и «Почта России», поскольку это позволит «сохранить широкий ассортимент товаров по доступным ценам для населения России в условиях санкций».

Снижение порога поддерживает Минпромторг (до 500 евро), а также Минфин и ФТС (до 200 евро).

Представители маркетплейса Ozon отправил письмо в администрацию президента и предупредили, что возврат к лимиту в 200 евро приведет к уменьшению объемов трансграничной торговли на 18–20%.

В Wildberries считают, что с онлайн-прилавков и вовсе исчезнут популярные товары.