Какие уведомления по ЕНП сдают ИП без работников

С 2024 года отменили платежки со статусом 02 и КБК конкретного налога, которые в 2023 году одновременно служили уведомлениями.

Вместо них надо платить налоги в виде ЕНП платежками-01 и сдавать уведомления.

Многие ИП в 2023 году платежками-02 платили фиксированные взносы. Сейчас платить их надо платежками-01, но уведомления по ним не нужны.

Отметим, что и в 2023 году платежки-02 на фиксированные взносы фактически роль уведомлений не выполняли. Рекомендацию платить взносы именно так давала ФНС в тот период, когда была неразбериха с вопросом уменьшения налога по УСН на взносы.

Уведомления по ЕНП на фиксированные взносы в принципе не нужны.

Если ИП без работников применяет УСН, в 2024 году он сдает только три уведомления на авансы по УСН:

до 25.04.2024 – с кодом периода 34/01;

до 25.07.2024 – с кодом периода 34/02;

до 25.10.2024 – с кодом периода 34/03.

Если аванс по УСН уменьшен на фиксированные взносы до нуля и суммы к уплате нет, то уведомление не нужно.

ИП без работников на ПСН вообще не сдают никакие уведомления.

Какие уведомления в 2024 году сдают ИП с работниками, смотрите в нашей таблице.