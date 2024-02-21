Какие уведомления по ЕНП сдают ИП без работников

Вместо них надо платить налоги в виде ЕНП платежками-01 и сдавать уведомления.
Многие ИП в 2023 году платежками-02 платили фиксированные взносы. Сейчас платить их надо платежками-01, но уведомления по ним не нужны.
Отметим, что и в 2023 году платежки-02 на фиксированные взносы фактически роль уведомлений не выполняли. Рекомендацию платить взносы именно так давала ФНС в тот период, когда была неразбериха с вопросом уменьшения налога по УСН на взносы.
Уведомления по ЕНП на фиксированные взносы в принципе не нужны.
Если ИП без работников применяет УСН, в 2024 году он сдает только три уведомления на авансы по УСН:
до 25.04.2024 – с кодом периода 34/01;
до 25.07.2024 – с кодом периода 34/02;
до 25.10.2024 – с кодом периода 34/03.
Если аванс по УСН уменьшен на фиксированные взносы до нуля и суммы к уплате нет, то уведомление не нужно.
ИП без работников на ПСН вообще не сдают никакие уведомления.
Какие уведомления в 2024 году сдают ИП с работниками, смотрите в нашей таблице.
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