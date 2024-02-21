Налоги, взносы, пошлины

ФНС объяснила, как представлять сведения о разрешении на добычу водных биоресурсов

В налоговую нужно по-новому подавать информацию о полученном разрешении на добычу водных биологических ресурсов.
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С 26 февраля 2024 года изменится порядок представления сведений о полученном разрешении на добычу (вылов) водных биологических ресурсов. Об этом сказано на сайте налоговой.

ФНС выпустила письмо от 15.02.2024 № СД-4-3/1665@, в котором указано следующее:

  • данные о разрешении на добычу (вылов) водных биологических ресурсов представляются по форме, утвержденной приказом ФНС России от 17.11.2023 № ЕД-7-3/853@.

  • до 31 декабря 2024 года плательщики сбора могут подавать сведения о внесенных изменениях в такие разрешения и по форме, утвержденной приказом ФНС России от 14.06.2017 № ММВ-7-3/505@.

Для того, чтобы подготовить документы в электронном и бумажном формате можно использовать бесплатную программу «Налогоплательщик ЮЛ».

В ней нужно указать данные о полученных разрешениях, о суммах сбора за пользование водными объектами и о разовых и регулярных взносах, которые подлежат уплате.

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