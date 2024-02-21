Какие требования от налоговиков вам приходят чаще всего? Опрос

«Клерк» готовит для вас большой сюрприз — новый онлайн-курс про налоговые требования и комиссии. Мы решили узнать, какие именно требования вам приходят чаще, вызывают ли вас на комиссии или даже допросы, о чем вы хотите спросить эксперта? Пройдите короткий опрос и напишите свои пожелания в комментариях. Одному из комментаторов подарим доступ к курсу.

Мы хотим, чтобы новый онлайн-курс был для вас максимально полезным. Ответьте на вопрос (выберите один вариант — тот, что для вас важнее).

Напишите в комментариях, о чем именно вы хотели бы спросить эксперта, какие получить практические советы и материалы (например, образцы ответов на требования). Мы все учтем при подготовке курса.

Новый онлайн-курс будет бесплатно доступен подписчикам Клерк.Премиум и одному счастливчику, который даст в комментариях самую крутую идею для курса.

Какой раздел в курсе для вас будет важнее всего? Выберите один вариант Разбор требований (самые частые и как на них реагировать) по НДС

Разбор требований по налогу на прибыль

Разбор требований по УСН и другим спецрежимам

Разбор требований по взносам и НДФЛ

Хочу знать все о требованиях по налогам и как на них отвечать

Самое главное - комиссии в ФНС, как их избежать и как пройти

Нет ничего важнее допроса в ФНС. Хочу знать, как защититься

Пусть в курсе будет все вышеперечисленное

Не забудьте поделиться опросом с коллегами!