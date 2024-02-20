Сеть магазинов «Магнит» запускает свой маркетплейс

Генеральным директором «Магнит маркета» будет Константин Измайлов, который раньше работал в сфере электронной торговли с «Яндекс Лавкой» и Delivery Club.

На базе онлайн-площадки KazanExpress ритейлер «Магнит» создает собственный маркетплейс — «Магнит маркет». Гендиректором этого направления назначен Константин Измайлов, бывший директор по данным «Яндекс Лавки» и Delivery Club. Об этом сказано на сайте компании.

Константин Измайлов будет отвечать за формирование и реализацию стратегии «Магнит Маркета», создание привлекательного ценностного предложения, развитие инфраструктуры площадки и ее масштабирование на географию «Магнита». Основатель и бывший генеральный директор KazanExpress Линар Хуснуллин принял решение покинуть компанию и сосредоточиться на собственных проектах, — говорится в сообщении.

В ноябре 2023 года «Магнит» купил онлайн-площадку KazanExpress и начал на ее основе запускать собственный маркетплейс «Магнит маркет».