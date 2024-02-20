Сеть магазинов «Магнит» запускает свой маркетплейс

На базе онлайн-площадки KazanExpress ритейлер «Магнит» создает собственный маркетплейс — «Магнит маркет». Гендиректором этого направления назначен Константин Измайлов, бывший директор по данным «Яндекс Лавки» и Delivery Club. Об этом сказано на сайте компании.
Константин Измайлов будет отвечать за формирование и реализацию стратегии «Магнит Маркета», создание привлекательного ценностного предложения, развитие инфраструктуры площадки и ее масштабирование на географию «Магнита». Основатель и бывший генеральный директор KazanExpress Линар Хуснуллин принял решение покинуть компанию и сосредоточиться на собственных проектах, — говорится в сообщении.
В ноябре 2023 года «Магнит» купил онлайн-площадку KazanExpress и начал на ее основе запускать собственный маркетплейс «Магнит маркет».
Комментарии1
У них есть все шансы обойти тех кто сейчас первые.
Своя логистика, машины....круто!