Трудовое право

Вдов участников СВО нельзя будет увольнять по инициативе работодателя

Уволить супругу погибшего (умершего) ветерана боевых действий по инициативе работодателя будет нельзя.

Законопроект с такой поправкой в ТК Госдума приняла в первом чтении.

Льгота будет действовать при таких условиях:

  • женщина не вышла замуж после гибели мужа;

  • после гибели супруга прошло не более 1 года.

Сейчас запрет на увольнение по инициативе работодателя есть для женщин с детьми до 3 лет, матерей-одиночек с детьми до 16 лет.

Комментарии

22
  • Жанна

    скоро вообще профессиональные качества и добросовестное отношение к работе не будут иметь никакого значения. Будет сидеть коллектив бездельниц и прогульщиц, половина которых вечно в декрете и на больняках, а у второй половины руки из одного места и мозгов с гулькин нос. И уволить никого нельзя, и работать нЕкому.

    • Алейда

      Оно и сейчас есть, к сожалению.

    • nadezhda.snnn

      ой,да, а кто-то бедный не болеет и в декреты не ходит, а у самого целый вагон профессиональных качеств и добросовестного отношения к работе. Так много этих качеств, что работу, где это ценится найти не может.

      • Ирина

        Я не поняла точно, но показалось что Вы писали с сарказмом... Иногда действительно трудно найти место работы, потому что везде полно таких вот, что и не работают и уволить нельзя. Просто неприкосновенные. А больничные... все мы болеем, кто-то чаще, кто-то реже...

      • Жанна

        ну кто-то и со сломанной рукой/ногой на работу ходит или удаленно работает, потому что иначе другие сотрудники будут вынуждены его работу выполнять дополнительно к своей, а кто-то на каждый чих больничный берёт и телефон отключает, и плевать ему на всех.

        И простите, конечно, но когда человек три месяца отработал, а потом подряд в четвертый декрет уходит - тоже такое себе.

        • Алейда

          Я с ковидом и температурой 38 удалённо работала, потому что в самый неподходящий момент заболела, а кто-то отпрашивался, чтобы по магазинчикам походить и к врачу записывался исключительно на рабочее время, даже когда ему предлагали время после окончания рабочего дня.

        • Коврижных Ольга

          Против семьи, материнства и детства работаете на Клерке?

          Я несколько месяцев назад в своей налоговой инспекции услышала, что половина сотрудниц налоговой по декретам сидит.

          А чтобы работать до родов и сразу после выписки из роддома, и так 4-ре раза подряд, и дети еще на ГВ, так это надо лошадиное здоровье иметь, титанические нервы вкупе со здоровым пофигизмом, и голову-планировщик, как ЦОД, и все в одном человеке.

  • bogdanovv

    блин, ну как дети, как будто нельзя создать условия чтобы человек сам ушел

    • VadimBA

      блин, ну как дети, как будто нельзя создать условия чтобы человек сам ушел

      Например?

    • Жанна

      такие люди очень хорошо знают свои права и им очень всё равно на создаваемые "условия". Это порядочного и ответственного человека легко унизить и загнать.

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