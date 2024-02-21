Вдов участников СВО нельзя будет увольнять по инициативе работодателя

Законопроект с такой поправкой в ТК Госдума приняла в первом чтении.
Льгота будет действовать при таких условиях:
женщина не вышла замуж после гибели мужа;
после гибели супруга прошло не более 1 года.
Сейчас запрет на увольнение по инициативе работодателя есть для женщин с детьми до 3 лет, матерей-одиночек с детьми до 16 лет.
Комментарии22
скоро вообще профессиональные качества и добросовестное отношение к работе не будут иметь никакого значения. Будет сидеть коллектив бездельниц и прогульщиц, половина которых вечно в декрете и на больняках, а у второй половины руки из одного места и мозгов с гулькин нос. И уволить никого нельзя, и работать нЕкому.
Оно и сейчас есть, к сожалению.
ой,да, а кто-то бедный не болеет и в декреты не ходит, а у самого целый вагон профессиональных качеств и добросовестного отношения к работе. Так много этих качеств, что работу, где это ценится найти не может.
Я не поняла точно, но показалось что Вы писали с сарказмом... Иногда действительно трудно найти место работы, потому что везде полно таких вот, что и не работают и уволить нельзя. Просто неприкосновенные. А больничные... все мы болеем, кто-то чаще, кто-то реже...
ну кто-то и со сломанной рукой/ногой на работу ходит или удаленно работает, потому что иначе другие сотрудники будут вынуждены его работу выполнять дополнительно к своей, а кто-то на каждый чих больничный берёт и телефон отключает, и плевать ему на всех.
И простите, конечно, но когда человек три месяца отработал, а потом подряд в четвертый декрет уходит - тоже такое себе.
Я с ковидом и температурой 38 удалённо работала, потому что в самый неподходящий момент заболела, а кто-то отпрашивался, чтобы по магазинчикам походить и к врачу записывался исключительно на рабочее время, даже когда ему предлагали время после окончания рабочего дня.
Против семьи, материнства и детства работаете на Клерке?
Я несколько месяцев назад в своей налоговой инспекции услышала, что половина сотрудниц налоговой по декретам сидит.
А чтобы работать до родов и сразу после выписки из роддома, и так 4-ре раза подряд, и дети еще на ГВ, так это надо лошадиное здоровье иметь, титанические нервы вкупе со здоровым пофигизмом, и голову-планировщик, как ЦОД, и все в одном человеке.
блин, ну как дети, как будто нельзя создать условия чтобы человек сам ушел
Например?
такие люди очень хорошо знают свои права и им очень всё равно на создаваемые "условия". Это порядочного и ответственного человека легко унизить и загнать.
Такими темпами к концу 2024 года вообще никого уволить не сможем 😁