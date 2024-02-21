Вдов участников СВО нельзя будет увольнять по инициативе работодателя

Манипуляция, как повод поворчать с утра. Давайте обсудим

Вот как Вы как считаете, манипуляция это хорошо или плохо? Я ничего плохого в этом не вижу и считаю, что это часть культуры общения. Плохо только тогда, когда одна из сторон что-то значимое для себя теряет.