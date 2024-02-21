Зарплату можно платить три раза в месяц

По статье 136 ТК выплата зарплаты должна быть не реже, чем каждые полмесяца. Реже – нельзя, чаще – можно.

Но конкретные даты выплаты зарплаты должны быть закреплены в нормативных актах организации или в трудовых договорах.

В некоторых организациях выплата зарплаты три раза в месяц предусмотрена для сотрудников-новичков, чтобы между датой трудоустройства и датой первой выплаты зарплаты прошло не более 15 дней.

Между тем в ТК нет нормы об учащенной выплате зарплаты новым сотрудникам.

Выплатить зарплату надо не позднее чем через 15 дней с даты окончания периода, за который она начислена.

Таким образом, если сотрудник принят на работу 1 февраля, то первый период, за который ему начисляют зарплату – с 01.02 по 15.02 (первая половина месяца). Если выплата аванса установлена 27 числа, то с даты трудоустройства пройдет 26 дней, но с даты окончания периода (15.02) – 12 дней. То есть, нарушения ТК нет.