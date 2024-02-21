Зарплату можно платить три раза в месяц

Но конкретные даты выплаты зарплаты должны быть закреплены в нормативных актах организации или в трудовых договорах.
В некоторых организациях выплата зарплаты три раза в месяц предусмотрена для сотрудников-новичков, чтобы между датой трудоустройства и датой первой выплаты зарплаты прошло не более 15 дней.
Между тем в ТК нет нормы об учащенной выплате зарплаты новым сотрудникам.
Выплатить зарплату надо не позднее чем через 15 дней с даты окончания периода, за который она начислена.
Таким образом, если сотрудник принят на работу 1 февраля, то первый период, за который ему начисляют зарплату – с 01.02 по 15.02 (первая половина месяца). Если выплата аванса установлена 27 числа, то с даты трудоустройства пройдет 26 дней, но с даты окончания периода (15.02) – 12 дней. То есть, нарушения ТК нет.
ТК предполагает несколько систем расчета оплаты труда: повременная, сдельная, сдельно-премиальная, аккордная и т. д. Их формулы расчета и даты выдачи могут отличаться, научитесь правильно начислять и выплачивать зарплату по любой системе на курсе «Бухгалтер по зарплате».
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Комментарии2
Вы думаете, что кто-то будет радый?
Криков на темы "мало", "что это за зарплата такая", "я вообще копейки получаю" и аналогичных будет .... вдвое больше и громче !!
Ага, а потом по НДФЛ заставят 3 раза уведомления подавать