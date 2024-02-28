Бухгалтерский учет

🎓Вебинар: Типичные ошибки бухгалтеров в учете: когда и как исправлять по требованиям ФСБУ и НК. 20 марта в 15:00 мск!

Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Разберитесь с экспертом, как исправить ошибки в бухгалтерском и налоговом учете.
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Ошибки в бухгалтерском и налоговом учете присутствуют почти всегда. Они могут быть вызваны разными причинами. И тут необходимо разобраться с тем, является ли это ошибкой, надо это исправлять или нет, а если надо, то, когда и как.

Успейте приобрести вебинар со скидкой 79%, всего за 399 рублей!

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Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

На вебинаре разберем:

  • Ошибка, новый факт хозяйственной жизни или «событие после отчетной даты».

  • Исправление ошибок в первичных документах с учетом правил ФСБУ 27/2021.

  • Бухгалтерские и налоговые ошибки, которые не нужно исправлять.

  • Ошибки текущего и прошлого периода: порядок исправления в бухгалтерском и налоговом учете.

  • Ответственность за ошибки в бухгалтерском и налоговом учете. Как избежать штрафов.

Ждем вас на вебинаре 20 марта в 15:00 мск!

Запись вебинара будет бесплатно доступна тем, кто записался на него, и всем  подписчикам Клерк.Премиум!

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Платформа ОФД
Налоговые требования

Как отвечать на требования ФНС: краткая шпаргалка для бухгалтера

Если проигнорировать требования налоговой, за каждый непредоставленный документ придется заплатить штраф — 200 руб. Молчание в ходе встречной проверки стоит уже 10 000 руб., а при запросе документов по конкретной сделке — 5000 руб. Расскажем, как поддерживать со своей ИФНС продуктивный диалог без претензий и санкций.

Как отвечать на требования ФНС: краткая шпаргалка для бухгалтера
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Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Маркетплейсы

Клиенты Wildberries не могут оплатить покупки картами Mastercard

У покупателей в личных кабинетах удалилась информация о картах Mastercard, снова привязать ее невозможно из-за ошибки. IT-специалисты Wildberries уже работают над проблемой, а пока клиентам предлагают платить другими картами.

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Банки

Металлинвестбанк временно не принимает оплату связи и интернета

Из-за отзыва лицензии у QIWI банка пользователи не могут оплатить услуги мобильной связи и интернета. Платежи недоступны в мобильном приложении, в банкоматах и в интернет-банке.

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Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Логотип Qugo
Qugo
Малый и средний бизнес

На какую поддержку от государства может рассчитывать малый бизнес в 2024 году

Хотите получить от государства до 500 000 рублей на открытие или развитие собственного бизнеса? Или, может быть, вам нужна помощь в привлечении финансирования, получении налоговых льгот, прохождении проверок? Тогда вам определенно стоит обратить внимание на меры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 2024 году.

На какую поддержку от государства может рассчитывать малый бизнес в 2024 году
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Самозанятые

Что в работе с самозанятыми может привлечь внимание налоговой

ФНС начнет собирать для межведомственной комиссии информацию о компаниях и ИП, которые работают с самозанятыми.

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Платежные системы

Платежная система Contact приостановила работу

Пользователи сервиса Contact по переводу денег за границу не могут отправить средства после отзыва лицензии у QIWI банка. Также нельзя пополнить QIWI-кошельки и вывести с них деньги.

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Общество

Что подарить мужчинам на 23 февраля. Бюджетные и оригинальные идеи для подарков

Никаких носков и пены для бритья! Мы сразу отвергли эти варианты! В нашем обзоре только свежие идеи для подарков, которым ваши мужчины будут действительно рады.

Что подарить мужчинам на 23 февраля. Бюджетные и оригинальные идеи для подарков
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АКГ «Созидание и Развитие»
Трудовые проверки

Проверки ГИТ в 2024 году: поводов для внеплановой проверки стало больше

В январе работодателей поджидали постновогодние «сюрпризы» в виде расширения перечня индикаторов риска, которые сообщают о нарушении прав трудящихся. Поправки устанавливает приказ от 28.11.2023 № 836н. Эти «маркеры» нужно знать, поскольку именно они повлекут за собой внеплановые проверки ГИТ. 

Проверки ГИТ в 2024 году: поводов для внеплановой проверки стало больше
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Уведомление по ЕНП

Если налог уменьшается до нуля за счет вычетов, то ЕНП-уведомление по нему не нужно

Нулевые уведомления по ЕНП не нужны.

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Бухгалтерский учет

🎓Вебинар: Типичные ошибки бухгалтеров в учете: когда и как исправлять по требованиям ФСБУ и НК. 20 марта в 15:00 мск!

Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Разберитесь с экспертом, как исправить ошибки в бухгалтерском и налоговом учете.

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Логотип Антон Слипченко
Антон Слипченко
Общество

Манипуляция, как повод поворчать с утра. Давайте обсудим

Вот как Вы как считаете, манипуляция это хорошо или плохо? Я ничего плохого в этом не вижу и считаю, что это часть культуры общения. Плохо только тогда, когда одна из сторон что-то значимое для себя теряет.

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Логотип Projecto.pro
Projecto.pro
Менеджмент

Системное представление управления проектами. Зачем это нужно

Давайте заострим внимание на таком системном явлении, как контроль, подразумевающий тотальное курирование действий, создающих новый продукт или услугу.

Системное представление управления проектами. Зачем это нужно
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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Ведение бизнеса

Путин разрешил сделки с активами компании «Полиметалл»

Президент позволил проводить сделки с долями ООО «Тасеевское» и с акциями Polymetal.

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Логотип Александр Андрианов
Александр Андрианов
НДС

О порядке заполнения декларации по НДС при экспорте товара в страну из ЕАЭС. Разъяснение коллегии налоговых консультантов

Организация экспортировала товар в страну, являющуюся членом ЕАЭС, в декабре 2023 года. Выставлен счет-фактура по ставкой по НДС 0%. Пакет документов для подтверждения ставки по НДС 0% собран в январе 2024 года. В каком периоде регистрировать счет-фактуру в книге продаж? В декларации за какой период и по какой строке отразить налоговую базу по НДС?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Зарплата

Не лезь в чужой карман! За разглашение зарплат коллег может грозить увольнение

Чиновники недвусмысленно призвали всех перестать считать чужие деньги. Разглашение зарплатных данных коллег может привести к дисциплинарным мерам, в том числе и увольнение.

Не лезь в чужой карман! За разглашение зарплат коллег может грозить увольнение
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Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Права потребителей

В каких случаях клиент прав? И как не допустить конфликта

Ответ на этот вопрос касается трёх областей — законодательства, корпоративной этики и клиентоориентированности. Права клиента чётко определены законом, однако их понимание и применение в реальных ситуациях требует тщательного анализа и баланса между законодательными требованиями и коммерческими интересами.

В каких случаях клиент прав? И как не допустить конфликта
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Банки

Три китайских банка больше не принимают платежи из РФ

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Логотип Наталья Горячая
Наталья Горячая
Судебная практика по налоговым спорам

Связи — наше всё. Точнее, их отсутствие

Выездная проверка, доначисления на 70 миллионов рублей, основание: необоснованное включение в состав вычетов и расходов по полученным от 15 юрлиц документам. Седьмую часть доначисленных налогов, штрафа и пени налогоплательщику удалось отбить в УФНС, за остальным пришлось идти в суд.

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Банки

Центробанк отозвал у банка «Киви» лицензию

Банк неоднократно нарушал закон о противодействии отмыванию денег, без ведома пользователей открывал QIWI-кошельки, а также проводил выскокорисковые операции с теневым бизнесом.

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Обзоры для бухгалтера

ТОП-12 лизинговых компаний 2024–2025

По учету лизинга есть два основных нормативных акта, это закон №164-ФЗ и ФСБУ 25/2018. Лизингополучатели имеют право: на ускоренную амортизацию, вычет по НДС и другие льготы. Бизнесу выгодно использовать лизинг, но важно выбрать компанию, которая правильно оформит сделку и предложит выгодные условия платежей. Обзор поможет вам сделать выбор.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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