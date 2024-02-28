Клиенты Wildberries не могут оплатить покупки картами Mastercard

У покупателей в личных кабинетах удалилась информация о картах Mastercard, снова привязать ее невозможно из-за ошибки. IT-специалисты Wildberries уже работают над проблемой, а пока клиентам предлагают платить другими картами.

20 февраля 2024 года пользователи маркетплейса Wildberries столкнулись с проблемой при оплате покупок картами Mastercard. Об этом пишет «ТАСС».

20 февраля в информационной системе Wildberries зафиксированы неудачные попытки клиентов по привязке карт Mastercard к личному кабинету или оплате онлайн, — сказали представители маркетплейса.

Информация о банковских картах удалилась из личных кабинетов, а снова привязать карту было невозможно. Над проблемой работают IT-специалисты компании.

Покупки по-прежнему можно оплатить через WB Кошелек, картами «Мир» по СБП или через Sber Pay.