Налоги, взносы, пошлины

Специалисты МФЦ оказали больше 4 млн налоговых услуг

Чаще всего в МФЦ обращались за постановкой на налоговый учет или с заявлениями о повторной выдаче ИНН. Сотрудники центров оказали 2,2 млн таких услуг.
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За 2023 год сеть многофункциональных центров «Мои документы» оказала больше 4 млн налоговых услуг. Об этом сказано на сайте ФНС.

Услугами ФНС стали пользоваться жители новых регионов — Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. За год они получили 363 тыс. консультаций в МФЦ по вопросам налогообложения.

Чаще всего в МФЦ обращались с заявлениями о постановке на налоговый учет или о повторной выдаче ИНН (2,2 млн услуг). Государственную регистрацию компаний и ИП и крестьянских хозяйств получили 574 тыс. налогоплательщиков.

Сотрудники МФЦ приняли 470 тыс. бумажных деклараций по НДФЛ от физических лиц и 191 тыс. заявлений о выдаче налогового уведомления.

ФНС напоминает, что все популярные услуги можно получить дистанционно, без личного визита в налоговую или в МФЦ.

С 2023 года с помощью интернет-сервисов «Сведения об ИНН физического лица» и «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также на портале госуслуг можно получить сведения о присвоенном ИНН, — говорится в сообщении.

Если нужно получить документальное подтверждение присвоенного ИНН, то это можно сделать через электронную выписку из ЕГРН. Документ будет подписан усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа. Такая выписка равнозначна бумажному документу, ее можно предоставлять в госорганы или в организации.

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