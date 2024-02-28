Металлинвестбанк временно не принимает оплату связи и интернета

Из-за отзыва лицензии у QIWI банка пользователи не могут оплатить услуги мобильной связи и интернета. Платежи недоступны в мобильном приложении, в банкоматах и в интернет-банке.

Металлинвестбанк прекратил проводить оплату сотовой связи и интернета через приложение банка после отзыва лицензии у QIWI банка. Об этом сказано на сайте кредитной организации.

В связи с отзывом лицензии у КИВИ Банка 21 февраля 2024 г. временно будут недоступны оплата сотовой связи, интернета и другие услуги, которые осуществляют через сервис QIWI в мобильном приложении, интернет-банке и банкоматах, — говорится в сообщении.

Недавно мы писали, что платежная система Contact приостановила работу из-за отзыва лицензии у QIWI банка. Также пользователи не могут пополнить QIWI-кошельки, провести переводы через них и вывести средства.