Как отразить в учете списание недвижимости

Чаще всего компании стараются продать недвижимость, которая больше не нужна организации.
Если объект недвижимости учтен как основное средство, то во время передачи покупателю недвижимости нужно отразить:
списание объекта с бухгалтерского учета (пп. «б» п. 40, п. п. 41, 42 ФСБУ 6/2020);
начисление НДС, если продажа облагается этим налогом (п. 16 ст. 167 НК);
доход, если поступления от продажи больше сумму балансовой стоимости недвижимости и затрат на выбытие. Если этого нет, то в учете нужно отразить разницу между поступлениями от продажи и расходом в размере превышения суммы балансовой стоимости (п. 44 ФСБУ 6/2020).
Не хотите тратить время на заполнение бесконечных проводок? Есть решение — обратиться к автоматизации. О том, как без проблем вести учет имущества узнайте на бесплатном вебинаре «Как упростить учет имущества с помощью автоматизации в 1С».
Вы получите практические рекомендации по решению основных проблем учета имущества в компании.
Видеозапись вебинара будет бесплатно доступна тем, кто записался на него, и подписчикам Клерк.Премиум!
Начать дискуссию