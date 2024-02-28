Как отразить в учете списание недвижимости

Из состава основных средств можно списать объекты недвижимости. Это нужно отразить в том отчетном периоде, в котором он выбывает или становится неспособным приносить экономическую выгоду в будущем.

Чаще всего компании стараются продать недвижимость, которая больше не нужна организации.

Если объект недвижимости учтен как основное средство, то во время передачи покупателю недвижимости нужно отразить:

списание объекта с бухгалтерского учета (пп. «б» п. 40, п. п. 41, 42 ФСБУ 6/2020);

начисление НДС , если продажа облагается этим налогом (п. 16 ст. 167 НК);

доход, если поступления от продажи больше сумму балансовой стоимости недвижимости и затрат на выбытие. Если этого нет, то в учете нужно отразить разницу между поступлениями от продажи и расходом в размере превышения суммы балансовой стоимости (п. 44 ФСБУ 6/2020).

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