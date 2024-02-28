Ценные бумаги «Киви финанс» упали на 63%

Из-за отзыва лицензии у QIWI банка облигации «Киви финанс» на Мосбирже подешевели на 63%, а депозитарные расписки банка — на 50%.

На Московской бирже рублевые облигации ООО «Киви финанс» серии 001Р-02 обрушились на 63% из-за новостей об отзыве лицензии у банка «Киви». Об этом пишут «Ведомости».

За день котировки максимально упали до 36,98 рублей за облигацию.

Депозитарные расписки «Киви» банка упали в цене на 50%, до 240,5 рублей за ценную бумагу. Это следует из графиков на сайте Мосбиржи.

С 12:24 до 12:54 мск торговая площадка проводила второй за день дискретный аукцион по бумагам Qiwi.

Этот механизм запускается во время резких колебаний котировок, исполняются только лимитные заявки с указанием цены, а рыночные не принимаются.