Малый бизнес должен сдать РСВ с пониженными взносами по тарифу 20

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О том, что пониженные взносы – это обязанность, а не право, сообщила ФНС в письме от 17.07.2023 № ЗГ-3-11/9234.
Бухгалтер пересчитала все взносы с начала года и хотела бы «обойтись малой кровью» – правильно заполнить годовой РСВ, а квартальные расчеты не трогать.
Но коллеги подсказывают, что это не пройдет.
В данной ситуации нужно сдать уточненные РСВ за 1, 2, 3 кварталы.
Таким образом, если компания входит в реестр МСП, то тариф в РСВ должен быть пониженным.
Зарплата в пределах МРОТ облагается по общему тарифу 30% с кодом 01, свыше МРОТ – 15% с кодом 20.
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