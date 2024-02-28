Малый бизнес должен сдать РСВ с пониженными взносами по тарифу 20

Применение пониженного тарифа страховых взносов – не право, а обязанность компании малого бизнеса. Если малое предприятие считало взносы по общему тарифу, надо все пересчитать и пересдать РСВ.

Обсуждение этой темы идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

О том, что пониженные взносы – это обязанность, а не право, сообщила ФНС в письме от 17.07.2023 № ЗГ-3-11/9234.

Бухгалтер пересчитала все взносы с начала года и хотела бы «обойтись малой кровью» – правильно заполнить годовой РСВ, а квартальные расчеты не трогать.

Но коллеги подсказывают, что это не пройдет.

В данной ситуации нужно сдать уточненные РСВ за 1, 2, 3 кварталы.

Таким образом, если компания входит в реестр МСП, то тариф в РСВ должен быть пониженным.

Зарплата в пределах МРОТ облагается по общему тарифу 30% с кодом 01, свыше МРОТ – 15% с кодом 20.