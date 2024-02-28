Прабабушкам и прадедушкам будут выплачивать надбавку к пенсии

Прибавку к пенсии по старости или инвалидности получат люди, которые заботятся о правнуках, если те до достижения возраста 18 лет стали инвалидами.

Госдума в окончательном чтении приняла закон, по которому прабабушки и прадедушки, являющиеся опекунами, могут получить право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или инвалидности. Об этом сказано на сайте ГД.

Речь идет о людях, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки, не достигшие возраста 18 лет или совершеннолетние, обучающиеся в очной форме по основным образовательным программам, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, — говорится в сообщении.

Жители страны получат право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или инвалидности. Для этого прабабушки и прадедушки должны заботиться о правнуках, которые до достижения 18 лет стали инвалидами и не имеют трудоспособных родителей.