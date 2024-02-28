❗ Дни по уходу за ребенком-инвалидом копятся и переносятся только «год в год»

Разъяснение дает СФР в письме от 08.12.2023 № 19-02/136300л.
Комментарий главного редактора «Клерка»
В 24-дневный допотпуск для родителей детей-инвалидов входят только рабочие дни.
Такое разъяснение СФР давал в письмах от 10.11.2023 № 19-02/125694л, от 09.11.2023 № 19-02/124022л.
Правило про накопление 4 допвыходных и использование их в виде допотпуска на 24 дня вступило в силу с 01.09.2023. Поэтому копить выходные можно только с этой даты.
Таким образом, работник в декабре 2023 года может использовать не более 16 дней (за сентябрь – 4 дня, октябрь – 4 дня, ноябрь – 4 дня, декабрь – 4 дня).
Авансом взять допотпуск в виде будущих допвыходных нельзя.
При этом компенсации за накопленные, но неиспользованные дни не предусмотрено.
То есть, по сути, такие дни просто «сгорают».
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