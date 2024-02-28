❗ Дни по уходу за ребенком-инвалидом копятся и переносятся только «год в год»

Если родители детей-инвалидов не использовали свои дополнительные выходные дни в текущем году, то на следующий год они не переносятся.

Разъяснение дает СФР в письме от 08.12.2023 № 19-02/136300л.

Комментарий главного редактора «Клерка» В 24-дневный допотпуск для родителей детей-инвалидов входят только рабочие дни. Такое разъяснение СФР давал в письмах от 10.11.2023 № 19-02/125694л, от 09.11.2023 № 19-02/124022л.

Правило про накопление 4 допвыходных и использование их в виде допотпуска на 24 дня вступило в силу с 01.09.2023. Поэтому копить выходные можно только с этой даты.

Таким образом, работник в декабре 2023 года может использовать не более 16 дней (за сентябрь – 4 дня, октябрь – 4 дня, ноябрь – 4 дня, декабрь – 4 дня).

Авансом взять допотпуск в виде будущих допвыходных нельзя.

При этом компенсации за накопленные, но неиспользованные дни не предусмотрено.

То есть, по сути, такие дни просто «сгорают».