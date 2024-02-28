В ЕГРН будут вносить всех имеющих право пользования жильем

Покупатели квартиры смогут увидеть в выписке из ЕГРН информацию о людях, у которых есть право на пользование имуществом.

Госдума в первом чтении приняла законопроект об указании в Едином государственном реестре недвижимости информации о наличии права бывших членов семьи собственника жилья на пользование этим имуществом.

Это нужно, чтобы избежать случаев, когда при продаже квартиры собственником право на нее остается у бывших членов его семьи.

Законопроектом предлагается отображать в ЕГРН сведения о наличии у членов семьи (бывших членов семьи) собственника права пользования указанным жилым помещением, — сказано в пояснительной записке.

Также документ предполагает изменения в закон «Об ипотеке». Теперь жилищный кредит будут оформлять с письменного согласия таких бывших членов семьи собственника, которые не утратили права пользования продаваемым имуществом.