Инвестиции

Мосбиржа с 22 февраля установит запрет на короткие продажи ценных бумаг QIWI банка

Запрет распространяется на депозитарные расписки банка и облигации «Киви Финанс».

С 22 февраля 2024 года Московская биржа вводит запрет короткие продажи по распискам QIWI и облигациями «Киви Финанс» (выпуск 001Р-02). Об этом сказано на сайте торговой площадки.

Мосбиржа два раза за день проводила дискретные аукционы по ценным бумагам QIWI из-за резкого обвала их стоимости.

«БКС Мир Инвестиций» просил своих клиентов закрыть все позиции по распискам QIWI до 16:00 мск и обеспечить деньгами свои «лонговые» позиции.

Недавно мы писали, что после отзыва лицензии у QIWI банка облигации «Киви финанс» на Мосбирже подешевели на 63%, а депозитарные расписки банка — на 50%.

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Инвестиции

Мосбиржа с 22 февраля установит запрет на короткие продажи ценных бумаг QIWI банка

Запрет распространяется на депозитарные расписки банка и облигации «Киви Финанс».

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