💯 За обучение на «Клерке» бухгалтеры могут получить социальный вычет

Этот вычет дают, если вы обучались в организации, у которой есть лицензия на осуществление образовательной деятельности.
Такая лицензия у «Клерка» есть! Вы можете проверить ее на сайте Рособрнадзора по регистрационному номеру Л035-01218-23/00242909.
Получить вычет могут те коллеги, которые оплатили обучение на наших курсах повышения квалификации и курсах профессиональной переподготовки.
Если вы оплачивали обучение в 2023 году, для получения вычета нужно сдать декларацию 3-НДФЛ, к которой приложить подтверждающие документы — договор и платежный документ.
По расходам за 2024 год оформить вычет можно:
через работодателя по уведомлению из ФНС;
по декларации 3-НДФЛ;
в упрощенном порядке через личный кабинет на сайте ФНС.
Для вычета за 2024 год нужна только справка, утвержденная приказом ФНС от 18.10.2023 № ЕД-7-11/755@.
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