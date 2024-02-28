💯 За обучение на «Клерке» бухгалтеры могут получить социальный вычет

Социальный налоговый вычет по НДФЛ по расходам на свое обучение в любой форме (в том числе, заочной) за 2023 год можно получить в размере до 120 тыс. рублей, за 2024 — до 150 тыс.

Этот вычет дают, если вы обучались в организации, у которой есть лицензия на осуществление образовательной деятельности.

Такая лицензия у «Клерка» есть! Вы можете проверить ее на сайте Рособрнадзора по регистрационному номеру Л035-01218-23/00242909.

Получить вычет могут те коллеги, которые оплатили обучение на наших курсах повышения квалификации и курсах профессиональной переподготовки.

Если вы оплачивали обучение в 2023 году, для получения вычета нужно сдать декларацию 3-НДФЛ, к которой приложить подтверждающие документы — договор и платежный документ.

По расходам за 2024 год оформить вычет можно:

через работодателя по уведомлению из ФНС;

по декларации 3-НДФЛ;

в упрощенном порядке через личный кабинет на сайте ФНС.

Для вычета за 2024 год нужна только справка, утвержденная приказом ФНС от 18.10.2023 № ЕД-7-11/755@.