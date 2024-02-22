Бизнес начнут штрафовать за несоблюдение контрсанкций

Компании, которые нарушают специальные меры из контрсанкционных указов президента, будут получать штрафы.

Минюст готовит новую статью в КоАП, по которой бизнес будут привлекать к ответственности за несоблюдение контрсанкций. Об этом узнали «Ведомости».

Штрафовать компании будут за «нарушение специальных мер из контрсанкционных указов президента». Например, об ответе на ограничения по ценам на нефть.

Также штраф можно получить за нарушение запрета на сделки с юридическими и физическими лицами, которые находятся в российском санкционном списке. Сюда же отнесут несоблюдение правила об обязательной продаже валютной выручки.