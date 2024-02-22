Бизнес начнут штрафовать за несоблюдение контрсанкций

Минюст готовит новую статью в КоАП, по которой бизнес будут привлекать к ответственности за несоблюдение контрсанкций. Об этом узнали «Ведомости».
Штрафовать компании будут за «нарушение специальных мер из контрсанкционных указов президента». Например, об ответе на ограничения по ценам на нефть.
Также штраф можно получить за нарушение запрета на сделки с юридическими и физическими лицами, которые находятся в российском санкционном списке. Сюда же отнесут несоблюдение правила об обязательной продаже валютной выручки.
Комментарии3
Я запутался
Все элементарно просто... Бюджет надо чем-то пополнять. Вот и пошли по самому простому пути - пополнять его штрафами.
Прелестно. Ничего, что нам нужные расходники не закупить (с начала года бьемся, закрытие прошлого года второстепенно). Но если закупим, наверное, оштрафуют