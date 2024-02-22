Перевозчики будут передавать властям личные данные пассажиров

В единую базу данных поступят сведения о банковских картах пассажиров, об их IP-адресах, телефонах, e-mail и паролях учетных записей.

С 1 сентября 2024 года кроме паспортных данных и билетов перевозчиков обяжут передавать в единую базу информацию о банковских картах, IP-адресах, телефонах, адресах электронной почты и пароли учетных записей. Об этом пишет «Коммерсант».

Расширенную информацию о пассажирах начнут передавать перевозчики на воздушном, водном и железнодорожном транспорте, а также автотранспорте при междугородном и международном сообщении. Исключение будет для рейсов между Москвой и Подмосковьем, Петербургом и Ленобластью.

К единой информационной системе (ЕГИС ОТБ) будет доступ у Росавиации, Ространснадзора, МВД и ФСБ. Информационную защиту обеспечит оператор — ФГУП Минтранса «Защитаинфотранс».

С учетом развития хакерских возможностей ничего нельзя исключать, но системы ЕГИС ОТБ защищены лучше, чем системы бронирований перевозчиков, — сказал собеседник издания.

Пока что о путешественниках в систему поступают только паспортные данные, сведения о дате и маршруте поездок.

Предполагается, что расширенная информация о пассажирах позволит ведомствам находить поведенческие аномалии при бронировании билетов, а также вычислят контрабандистов и террористов.