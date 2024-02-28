С 2022 года против РФ ввели больше 15 тысяч санкций

Число установленных против России санкций в три раза превысило объем ограничений против Ирана за 40 лет.

С 2022 года число санкций, которые были введены против РФ, превысило 15 тыс., что в три раза больше, чем количество ограничений против Ирана на всю его современную историю. Об этом пишут «РИА Новости».

Сейчас в отношении Ирана действуют 5 011 санкционных ограничений против компаний, физических лиц и транспортных средств. За последние два года запад установил 15 628 санкций против РФ. Таким образом, Россия стала самым подсанкционным государством мира.

Ожидается, что новый, 13 пакет санкций от Евросоюза, увеличит объем ограничений до 15 821.

Недавно мы писали, что российских бизнес начнут штрафовать за несоблюдение контрсанкционных мер.