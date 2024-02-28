«Сбер» начнет создавать человекоподобных роботов

Центр робототехники «Сбера» ищет специалистов для создания антропоморфных роботов, которыми будет управлять искусственный интеллект. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на вакансию на портале hh.ru.

Человекоподобным роботом будет управлять мультимодальная нейронная сеть.

В стратегии «Сбера» на 2024-2026 годы сказано, что компания будет развивать искусственный интеллект нового поколения, а также переведет большинство банковских решений в онлайн и создаст умного помощника для своих клиентов. В это банк вложит 450 млрд рублей.

Сейчас у «Сбера» есть роботизированная система для работы на складе, робот-дезинфектор и робот-сомелье для презентации и продажи вин. Однако эти модели нельзя назвать человекоподобными.

Антропоморфные роботы активно создают в Китае, Японии и США, но у изобретений есть сложность с перемещением, манипулированием и распознаванием объектов.

Также производители сталкиваются с проблемами в разработке аккумуляторов, которые могли бы питать роботов в течение долгого времени.