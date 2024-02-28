ИП может не отчитываться за личный счет в банке Казахстана, но должен отчитаться за счет в Узбекистане

Физлица должны сдавать отчеты о движении средств по своим зарубежным счетам. Но есть нюансы для счетов в странах ЕАЭС.

Условия, при которых не надо отчитываться о движении по иностранным счетам в ЕАЭС, в том числе по счету в Казахстане:

поступления и списания за год по счету не превышают 600 тыс. рублей;

остаток на счете на конец года не превышает 600 тыс. рублей.

Если же счет открыт в Узбекистане, то обороты и остаток не имеют значения, отчитываться надо в любом случае, так как эта страна не входит в ЕАЭС.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 17.03.2023 № ЗГ-3-17/3814@.

Если человек сначала открыл счет в зарубежном банке, сообщил об этом в ФНС, а потом стал ИП, то повторно сообщать об этом счете не надо, если он используется в личных целях.

О том, что за счет в Казахстане с малыми оборотами можно не отчитываться, ФНС также напоминала в письме от 19.01.2024 № ЗГ-2-17/699.

Комментарий главного редактора «Клерка» Отчеты о движении средств по своим зарубежным счетам за 2023 год надо заполнять по-новому. Что изменилось, рассказывала ФНС в письме от 01.12.2023 № ШЮ-4-17/15108. В частности, указывать суммы операций и остатков по счетам в единицах соответствующих валют (ранее указывалось в тысячах единиц валют).

Если счет личный, ИП должен отчитываться за него как простое физлицо, раз в год.