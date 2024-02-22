На «Авито» можно продать что угодно. Даже втулки от туалетной бумаги!

На сайте с частными объявлениями «Авито» появилось множество объявлений о продаже смываемых втулок от туалетной бумаги Zewa. Цены разные, вот в одном объявлении просят 200 рублей за 4 штуки.
Самое интересное, что использовать картонку предлагают для рыбалки.
Что это — гениальный маркетинг, шутка или правда это работает?
Какие необычные вещи вы находили ли продавали на «Авито»? Делитесь впечатлениями в комментариях!
Комментарии2
Один пользователь выставил муху, севшую на руку. Цена 1000 руб. Модераторы, вероятно, спокойно пропустили объявление. Просмотров было около ста. Потом объявление исчезло. Вероятно, купили, не успела😀
Я видела объявление "Продаю кровать с матросом". Понятно, что опечатка, но ржала до колик, представляя звонок продавцу "Подскажите, а матроса без кровати можно приобрести?"