На «Авито» можно продать что угодно. Даже втулки от туалетной бумаги!

Оказывается, что смываемые втулки от туалетной бумаги — это не бесполезный мусор, а очень нужная вещь. Их продают рыбакам.

На сайте с частными объявлениями «Авито» появилось множество объявлений о продаже смываемых втулок от туалетной бумаги Zewa. Цены разные, вот в одном объявлении просят 200 рублей за 4 штуки.

Самое интересное, что использовать картонку предлагают для рыбалки.

Что это — гениальный маркетинг, шутка или правда это работает?

Какие необычные вещи вы находили ли продавали на «Авито»? Делитесь впечатлениями в комментариях!