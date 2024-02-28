Сколько зарабатывает аналитик 1С без опыта

Обошли весь сайт hh.ru и нашли вакансии для начинающих аналитиков 1С. Оказалось, что в среднем выпускники курсов без опыта могут получать до 75 тыс. рублей, а стажеры около 40-50 тыс. рублей.

Сегодня профессия аналитик 1С является одной из самых высокооплачиваемых, поэтому даже новички имеют приличный оклад. Мы просмотрели более 100 вакансий на сайте hh.ru по запросу: аналитик 1С, без опыта, геолокация — вся Россия.

Результаты поиска показали, что начинающий аналитик, только окончивший обучение, может зарабатывать до 80 тыс. рублей в крупных городах и до 50 тыс. рублей в регионах.

Стажеры, которые совмещают работу с учебой, могут рассчитывать на доход от 35 до 50 тыс. рублей.