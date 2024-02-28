Contact удалили из реестра платежных систем Центробанка

Центробанк удалил платежную систему Contact из реестра. Оператором сервиса был банк «Киви», которого 21 февраля 2024 года лишили лицензии. Это следует из материалов на сайте ЦБ.

С 22 февраля 2024 года Contact находится в разделе «исключенные платежные системы». В нем также есть «Киви» банк.

Недавно мы писали, что платежная система Contact перестала работать. Пользователи сервиса Contact по переводу денег за границу не могут отправить средства после отзыва лицензии у QIWI банка. Также нельзя пополнить QIWI-кошельки и вывести с них деньги.

Сервис Contact принадлежит QIWI банку и используется для денежных переводов за границу. После введения санкций против «Юнистрима» Contact и «Золотая корона» стали самыми популярными сервисами по отправке денег в другие страны.