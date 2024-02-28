Платежная система Contact приостановила работу

Пользователи сервиса Contact по переводу денег за границу не могут отправить средства после отзыва лицензии у QIWI банка. Также нельзя пополнить QIWI-кошельки и вывести с них деньги.

Платежная система Contact, оператор которой QIWI банк, перестала работать после отзыва лицензии у кредитной организации. Об этом пишет «РБК».

Во время обработки вашего запроса произошла неизвестная ошибка сервера. Если ошибка повторяется, попробуйте обновить страницу, — говорится во всплывающем сообщении.

Также пользователи не могут пополнить QIWI-кошельки, провести переводы через них и вывести средства.

Сервис Contact принадлежит QIWI банку и используется для денежных переводов за границу. После введения санкций против «Юнистрима» Contact и «Золотая корона» стали самыми популярными сервисами по отправке денег в другие страны.

Недавно мы писали, что Центробанк впервые за полтора года отозвал банковскую лицензию у КИВИ Банк (АО).