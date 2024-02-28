Инвестиции

На Мобирже начали продаваться акции алкогольной группы «Кристалл»

Компания привлекла на IPO 1,15 млрд рублей. Стоимость одной акции — 9,5 рублей.
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22 февраля на Московской бирже стартовали торги акциями ПАО «Алкогольная группа Кристалл» (ПАО «АГК»), материнской компании производителя ликеро-водочной продукции ООО «КЛВЗ Кристалл». Об этом сказано на сайте торговой площадки.

КЛВЗ «Кристалл» вышел на рынок с планами по наращиванию производства и выходу в новые сегменты наряду со стратегией оптимизации затрат. Создание условий для привлечения капитала на рост бизнеса является одной из задач биржи, — сказала директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова.

В рамках первичного размещения акций (IPO) на Мосбирже компания привлекла 1,15 млрд рублей. Одна акция стоит 9,5 рублей. Сбор заявок проходил с 12 по 21 февраля 2024 года.

Сейчас доля «Кристалла» на российском рынке водки составляет 2%. В структуре продаж доля Москвы и Московской области составляет 42%. Производство компании располагается в Калужской области, а в линейке завода более 10 видов алкоголя и 45 собственных брендов.

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